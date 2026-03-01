Staffel 2Folge 24vom 27.03.2026
Meine vier EhemännerJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 24: Meine vier Ehemänner
47 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 6
Die berühmte Seriendarstellerin Pamela Dorn befindet sich im Krankenhaus, um sich liften zu lassen. Ex-Mann Joe überbringt ihr eine schlechte Nachricht: Ihre nächste Hauptrolle wurde an eine Konkurrentin vergeben. Pamela droht, ihn umzubringen. Wenig später ist Joe wirklich tot. Eine Klatschreporterin hat den Streit heimlich auf Band aufgenommen. Nun scheint der Fall klar - zu klar für Dr. Mark Sloan. Er knöpft sich die anderen drei Ex-Ehemänner der Schauspielerin vor.
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Diagnose: Mord
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
Enthält Produktplatzierungen