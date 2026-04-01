Staffel 2Folge 34vom 07.04.2026
Tödliche KontakteJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 34: Tödliche Kontakte
47 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Dr. Mark Sloan und Amanda sind bei ihrem ehemaligen Patienten Alex Forman zum Essen eingeladen. Sie finden ihn erhängt vor - offensichtlich ein Selbstmord. Doch dann werden zwei weitere Männerleichen gefunden, ebenfalls erhängt. Die Tat eines Serienmörders? Die Spur führt zum Kontaktinstitut "Perfektes Paar". Die Hobbydetektive ermitteln und stoßen auf eine interessante Information: Forman hatte eine Lebensversicherung zugunsten seiner Exfrau abgeschlossen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Enthält Produktplatzierungen