Staffel 2Folge 37vom 09.04.2026
Spuren im SandJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 37: Spuren im Sand
48 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Wendy Hewitt stirbt am Strand von Malibu unter geheimmnisvollen Umständen. Dr. Mark Sloan sieht sich am Tatort um. Mit dabei ist Gretchen, eine alte Bekannte, die im Krankenhaus die Steuerprüfung vornehmen soll. Wie sich herausstellt, will Restaurantbesitzer Ronnie Schwartz am Strand nach Öl bohren. Wenig später werden Ronnie und einer seiner Kellner ermordet. Wendy wollte Schmiergeldzahlungen von Ronnie aufdecken. Doch das ist noch nicht alles ...
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. / & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./
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