Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 39vom 10.04.2026
Jagd nach Vierlingen

Jagd nach VierlingenJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 39: Jagd nach Vierlingen

46 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Amandas Freundin Angela flieht aus Dr. Wexlers Entbindungsklinik und bringt zu Hause Vierlinge zur Welt. Die werdende Mutter hatte Angst, man würde ihr die Kinder wegnehmen. Dr. Mark Sloan sieht sich in der Klinik um, kann aber nichts Verdächtiges feststellen. Zum Schein lässt sich Amanda aufnehmen und wird sofort unter Drogen gesetzt. Dr. Sloan fällt auf, dass Wexler wegen früherer Betrügereien gar nicht mehr praktizieren darf. Zu spät - die Klinik steht bereits in Flammen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Diagnose: Mord
SAT.1 GOLD

Diagnose: Mord

Alle 3 Staffeln und Folgen