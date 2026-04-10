Staffel 2Folge 39vom 10.04.2026
Jagd nach VierlingenJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 39: Jagd nach Vierlingen
46 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Amandas Freundin Angela flieht aus Dr. Wexlers Entbindungsklinik und bringt zu Hause Vierlinge zur Welt. Die werdende Mutter hatte Angst, man würde ihr die Kinder wegnehmen. Dr. Mark Sloan sieht sich in der Klinik um, kann aber nichts Verdächtiges feststellen. Zum Schein lässt sich Amanda aufnehmen und wird sofort unter Drogen gesetzt. Dr. Sloan fällt auf, dass Wexler wegen früherer Betrügereien gar nicht mehr praktizieren darf. Zu spät - die Klinik steht bereits in Flammen ...
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: CBS International Television