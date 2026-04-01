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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 43vom 14.04.2026
Tödliche Idylle

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Diagnose: Mord

Folge 43: Tödliche Idylle

47 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Ein Ranger findet in einem Wohnwagen eine männliche Leiche und etliche Frauenkleider. Im Gebüsch daneben sitzt ein völlig verstörtes kleines Mädchen. Dr. Mark Sloan nimmt das Mädchen unter seine Fittiche. Als Amanda aus dem Wohnwagen Kleidung für die kleine Blair holen will, wird sie von einem jungen Mann beinahe niedergeschlagen. Auch im Krankenhaus fällt ein junger Mann auf, der sich äußerst merkwürdig verhält. Ist er der Mörder?

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