Staffel 3Folge 49vom 17.04.2026
FehldiagnoseJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 49: Fehldiagnose
47 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Gregory King, Boss eines Rauschgift-Rings, bricht in der Tiefgarage des Krankenhauses zusammen. Jesse, der zufällig vorbeikommt, stellt den Tod fest, holt aber Hilfe. Als Pfleger hinzukommen, zeigt King wieder Lebenszeichen. Jesse glaubt nicht an eine Fehldiagnose und geht der Sache nach. Er trifft Kings Tochter, die sich einst von ihrem Vater losgesagt hat und schon gar nicht ein Erbe aus Drogengeldern antreten will. War die Auferstehung des toten King eine Inszenierung?
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: CBS International Television