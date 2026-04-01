Staffel 3Folge 51vom 20.04.2026
Organ gesuchtJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 51: Organ gesucht
47 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Zwei Leichen von Obdachlosen, denen bei lebendigem Leib die Leber entfernt wurde, geben Steve und seinen Kollegen Rätsel auf. Die Ermittlungen führen in ein Volkskrankenhaus, das von der Stiftung eines Dr. Howard Mitchell finanziell unterstützt wird. Dr. Mitchell ist ein alter Freund von Mark und verspricht ihm seine Hilfe bei der Aufklärung der Mordfälle. Mark schleicht sich als Obdachloser in das Krankenhaus ein und stößt dort auf einen regen Organhandel ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. / & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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