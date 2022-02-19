Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 60vom 19.02.2022
Einem blonden Engel hörig

Einem blonden Engel hörigJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 60: Einem blonden Engel hörig

47 Min.Folge vom 19.02.2022Ab 6

Steve stürmt zusammen mit einigen Polizisten ein Haus, in dem Rauschgifthändler vermutet werden. Bei der folgenden Schießerei wird Polizist Doug versehentlich von seinem Vorgesetzten Max erschossen. Eine Untersuchungskommission spricht Max von jeglicher Schuld frei. Doch dann vergnügen sich Dougs Witwe Janine und Max miteinander, was Dr. Sloan misstrauisch macht: War Janine die Drahtzieherin des Mordes?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Diagnose: Mord
SAT.1 GOLD

Diagnose: Mord

Alle 4 Staffeln und Folgen