Staffel 4Folge 61vom 27.04.2026
Tödlicher DiebstahlJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 61: Tödlicher Diebstahl
46 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 6
Am Strand bricht ein Mann zusammen. Jesse schleppt ihn in Dr. Mark Sloans Haus, wo der Unbekannte kurz darauf stirbt. Mark stellt fest, dass der Tote mit Pocken infiziert war. Deshalb werden er und Jesse unter Quarantäne gestellt. Unterdessen ermittelt Steve, wo sich der Mann das Virus eingefangen hat. Bald stellt sich heraus, dass er in das Haus eines Waffenfabrikanten eingebrochen war. Aus dessen Firma sind mehrere Ampullen mit Pockenviren entwendet worden ...
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Diagnose: Mord
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. / & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./
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