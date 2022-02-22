Staffel 4Folge 66vom 22.02.2022
Tödlicher KunstfehlerJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 66: Tödlicher Kunstfehler
45 Min.Folge vom 22.02.2022Ab 6
Gerry Jackson stirbt im Krankenhaus an Herzversagen - so jedenfalls sieht es zunächst aus. Denn nach einem Verkehrsunfall wird eine verkohlte Leiche als eben dieser Gerry Jackson identifiziert.
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Diagnose: Mord
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. / & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./
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