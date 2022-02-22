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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 66vom 22.02.2022
Tödlicher Kunstfehler

Tödlicher KunstfehlerJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 66: Tödlicher Kunstfehler

45 Min.Folge vom 22.02.2022Ab 6

Gerry Jackson stirbt im Krankenhaus an Herzversagen - so jedenfalls sieht es zunächst aus. Denn nach einem Verkehrsunfall wird eine verkohlte Leiche als eben dieser Gerry Jackson identifiziert.

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