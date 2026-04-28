Staffel 4Folge 69vom 04.05.2026
Vertrauter MörderJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 69: Vertrauter Mörder
46 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 6
Senator Bell will wiedergewählt werden. Doch seine drogenabhängige Tochter Melanie gefährdet durch ihre Auftritte sein Ansinnen. Als es wieder einmal zwischen den beiden zum Streit kommt, stürzt das Mädchen unglücklich. Bells Berater Peter Trent spritzt ihr Luft und verursacht so eine Embolie, die er als "Goldenen Schuss" türkt. Dann schafft er die Leiche in die Wohnung von Melanies Verlobten Ryan. Dieser gerät auch zuerst unter Verdacht, doch Mark ist misstrauisch geworden ...
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Diagnose: Mord
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. / & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./
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