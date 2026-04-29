Staffel 4Folge 71vom 05.05.2026
Verschollene TochterJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 71: Verschollene Tochter
45 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Mark Sloan nimmt seine Tochter Carol bei sich auf, die ihren Mann Bruce verlassen hat. Da meldet sich plötzlich Bruce telefonisch bei Carol und behauptet, bedroht zu werden. Carol glaubt jedoch an eine Finte - zu oft hat Bruce sie schon hinters Licht geführt. Kurz danach findet man Bruce erschossen auf. Bei der Obduktion stellt man fest, dass er vergiftet wurde. Die Spur führt zu Bruces Firma "Wolpert Trucking", die illegal Giftmüll entsorgt. Plötzlich wird Carol entführt ...
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
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