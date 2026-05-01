Staffel 4Folge 80vom 11.05.2026
Blutiger BandenkriegJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 80: Blutiger Bandenkrieg
47 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6
Zwei Banden bekriegen sich - die "Surfers", denen Shane und Tony angehören, sowie die "Black and Whites", deren Anführer Eddie ist. Shane hat mit Eddies Schwester Maria ein Verhältnis, das dieser nur allzu gerne unterbinden würde. Als Eddie erstochen wird, fällt der Verdacht zunächst auf Shane, da am Tatort sein Messer gefunden wurde. Steve Sloan, der Shanes Bruder kennt, nimmt die Ermittlungen auf. Er glaubt nicht, dass Shane etwas mit dem Mord zu tun hat ...
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
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