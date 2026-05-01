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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 105vom 01.06.2026
Sabotage im Rennstall

Sabotage im RennstallJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 105: Sabotage im Rennstall

45 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Matt Thomas ist ein erfolgreicher Autorennfahrer - zu erfolgreich, denn plötzlich werden Mordanschläge auf ihn verübt. Im nächsten Rennen stirbt er bei einem Unfall, aber die wahre Todesursache ist eine Vergiftung. Der erste Verdacht fällt auf seinen Konkurrenten Alan Wallace, doch Mark Sloan entdeckt einen weiteren Hinweis: Der verschuldeten Team-Chefin Mary Ann Eagin war die Siegesserie von Thomas schon lange ein Dorn im Auge ...

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