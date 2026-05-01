Staffel 5Folge 105vom 01.06.2026
Sabotage im RennstallJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 105: Sabotage im Rennstall
45 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Matt Thomas ist ein erfolgreicher Autorennfahrer - zu erfolgreich, denn plötzlich werden Mordanschläge auf ihn verübt. Im nächsten Rennen stirbt er bei einem Unfall, aber die wahre Todesursache ist eine Vergiftung. Der erste Verdacht fällt auf seinen Konkurrenten Alan Wallace, doch Mark Sloan entdeckt einen weiteren Hinweis: Der verschuldeten Team-Chefin Mary Ann Eagin war die Siegesserie von Thomas schon lange ein Dorn im Auge ...
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television & © Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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