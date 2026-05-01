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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 90vom 19.05.2026
War es ein Kunstfehler?

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Diagnose: Mord

Folge 90: War es ein Kunstfehler?

46 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 6

Jesse betreut ein Basketball-Team als Mannschaftsarzt. Bei einem Dopingtest zeigt der Spieler Conway plötzlich eine allergische Reaktion. Jesse verabreicht ihm ein Medikament - kurz darauf bricht Conway tot zusammen. Nun droht Jesse eine Anklage wegen eines Kunstfehlers. Da in Conways Krankenblatt nichts von einer Medikamenten-Allergie vermerkt war, vermutet Dr. Mark Sloan einen Mord ...

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