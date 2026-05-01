Staffel 5Folge 90vom 19.05.2026
War es ein Kunstfehler?Jetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 90: War es ein Kunstfehler?
46 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 6
Jesse betreut ein Basketball-Team als Mannschaftsarzt. Bei einem Dopingtest zeigt der Spieler Conway plötzlich eine allergische Reaktion. Jesse verabreicht ihm ein Medikament - kurz darauf bricht Conway tot zusammen. Nun droht Jesse eine Anklage wegen eines Kunstfehlers. Da in Conways Krankenblatt nichts von einer Medikamenten-Allergie vermerkt war, vermutet Dr. Mark Sloan einen Mord ...
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Diagnose: Mord
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./
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