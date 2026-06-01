Staffel 6Folge 113vom 05.06.2026
Mord am HochzeitstagJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 113: Mord am Hochzeitstag
46 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Cindy Garrett und ihr Verlobter Philip befürchten, dass Cindys asthmatischer Vater Wayde sein Vermögen seiner zweiten Frau Denise vermachen will. Sie beschließen, ihn zu töten, bevor er sein Testament ändern kann. Ein schlauer Plan lenkt den Verdacht geschickt auf Denise. Der Mord soll exakt an Cindys und Philips Hochzeitstag geschehen. Mark, Jesse und Amanda, die zu den Gästen gehören, können den Mord nicht verhindern, doch sie entdecken den entscheidenden Fehler des Plans.
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television & © Season 4-5, Season 8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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