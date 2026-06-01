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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 113vom 05.06.2026
Mord am Hochzeitstag

Mord am HochzeitstagJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 113: Mord am Hochzeitstag

46 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Cindy Garrett und ihr Verlobter Philip befürchten, dass Cindys asthmatischer Vater Wayde sein Vermögen seiner zweiten Frau Denise vermachen will. Sie beschließen, ihn zu töten, bevor er sein Testament ändern kann. Ein schlauer Plan lenkt den Verdacht geschickt auf Denise. Der Mord soll exakt an Cindys und Philips Hochzeitstag geschehen. Mark, Jesse und Amanda, die zu den Gästen gehören, können den Mord nicht verhindern, doch sie entdecken den entscheidenden Fehler des Plans.

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