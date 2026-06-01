Staffel 6Folge 116vom 08.06.2026
Das GutachtenJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 116: Das Gutachten
46 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
cAußerdem scheint er an Halluzinationen zu leiden. Da Jesse nicht einmal Dr. Mark Sloan und dessen Sohn Steve vertraut, ist eine Diagnose außerordentlich schwierig.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television & © Season 4, Season 8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
Enthält Produktplatzierungen