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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 118vom 09.06.2026
Killer im Internet

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Diagnose: Mord

Folge 118: Killer im Internet

45 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12

Amanda surft im Internet - und macht eine grausige Entdeckung: Eine gehbehinderte Frau, die sich in ihrer Wohnung rund um die Uhr von einer Kamera überwachen lässt, wird von einem maskierten Mann erstochen. Amanda, die den Mord beobachtet hat, wird bald darauf Ziel mehrerer Anschläge. Der Mörder versucht, die unliebsame Zeugin unter allen Umständen zu beseitigen. Schließlich gelingt es Mark und Steve, dem Killer eine Falle zu stellen ...

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