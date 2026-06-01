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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 119vom 10.06.2026
Der neue Partner

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Diagnose: Mord

Folge 119: Der neue Partner

45 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12

Steve bekommt den psychisch labilen Reggie als neuen Partner. Dessen Frau und Tochter sind spurlos verschwunden - nach Reggies Ansicht wurden die beiden entführt. Bei einem ihrer Einsätze muss Steve einen Mann in Notwehr erschießen, woraufhin sich beide Partner einer Therapie unterziehen müssen. Durch die Fragen des Therapeuten nach Reggies Familie verschlimmert sich dessen Zustand. Steve beschließt, seinen Partner bei der Suche nach der Familie zu unterstützen ...

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