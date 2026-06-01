Staffel 6Folge 122vom 11.06.2026
Tote MillionäreJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 122: Tote Millionäre
45 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12
In einem von Sicherheitskräften bewachten Ort werden zwei Männer ermordet. Steve Sloan, der undercover ermittelt, schleust sich dort als Bruder eines der Toten ein. Dr. Mark Sloan und Amanda stellen fest, dass alle Mitglieder dieser Gemeinde Fingerabdrücke von Leuten haben, die bereits tot sind. Wie sich herausstellt, haben alle Bewohner im Rahmen des Zeugenschutzprogramms vom FBI neue Identitäten bekommen. Für Mark ist klar, dass der Killer unter den Bewohnern zu suchen ist ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television & © Season 4, Season 8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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