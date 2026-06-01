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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 122vom 11.06.2026
Tote Millionäre

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Diagnose: Mord

Folge 122: Tote Millionäre

45 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12

In einem von Sicherheitskräften bewachten Ort werden zwei Männer ermordet. Steve Sloan, der undercover ermittelt, schleust sich dort als Bruder eines der Toten ein. Dr. Mark Sloan und Amanda stellen fest, dass alle Mitglieder dieser Gemeinde Fingerabdrücke von Leuten haben, die bereits tot sind. Wie sich herausstellt, haben alle Bewohner im Rahmen des Zeugenschutzprogramms vom FBI neue Identitäten bekommen. Für Mark ist klar, dass der Killer unter den Bewohnern zu suchen ist ...

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