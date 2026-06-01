Staffel 6Folge 126vom 15.06.2026
Tödliche RettungJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 126: Tödliche Rettung
46 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Jesse kommt zufällig zu einem Verkehrsunfall hinzu und rettet die junge Chloe, die von ihrem eifersüchtigen Liebhaber von der Straße gedrängt worden war. Als der Mann Chloe scheinbar tätlich angreift, eilt Jesse zu Hilfe - und tötet den Aggressor unglücklicherweise. Schon bald zeigt Chloe ihr wahres Gesicht, und Jesse begreift, dass nicht der Mann der Aggressor war, sondern Chloe: Sie hat den ganzen Ärger verursacht, und nun sitzt Jesse ganz dick in der Tinte.
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 4: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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