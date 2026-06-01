Staffel 6Folge 128vom 16.06.2026
Der SchützlingJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 128: Der Schützling
46 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
Steve gewinnt den Teenager Tommy, der schon mehrere Male mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, dafür, in einem Box-Club gemeinnützige Arbeit zu leisten. Tommy versucht, dort seine Gefühle und Aggressionen kontrollieren zu lernen. Schließlich findet Dr. Mark Sloan heraus, dass in dem Club die Sportler besondere Drinks bekommen: Die Manager mischen etwas hinein, um die aggressiven Tendenzen der Boxer zu fördern. Steve und sein Vater Mark nehmen sich die Verantwortlichen vor.
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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