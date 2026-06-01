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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 134vom 19.06.2026
Der Schlafwandler

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Diagnose: Mord

Folge 134: Der Schlafwandler

46 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Brian Mitchell wird auf der Straße niedergeschossen. Man bringt ihn in das Krankenhaus, wo zur selben Zeit Marks Bruder Stacy auftaucht, der als Hypochonder und Schlafwandler bekannt ist. Als in der Klinik ein Mord geschieht, verdächtigt man Stacy, die Tat begangen zu haben. Steves Kollegin Sandra findet inzwischen heraus, dass Brian an einem Investmentbetrug beteiligt war. Danach war er mit dem Geld verschwunden. Es sieht so aus, als seien seine Komplizen hinter ihm her.

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