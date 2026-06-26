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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 144vom 26.06.2026
Mann über Bord

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Diagnose: Mord

Folge 144: Mann über Bord

46 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 6

Mark, Steve, Amanda und Jesse werden zu einer Kreuzfahrt eingeladen. Auf dem Schiff lernen sie Robert, Clare und deren Töchter kennen. Robert scheint ein von seiner Familie ungeliebter Tyrann zu sein. Kurze Zeit später geht er über Bord. Als man seinen Leichnam findet entdeckt Amanda, dass er niedergeschlagen wurde, bevor er ins Wasser fiel. Als Steve herausfindet, dass Clares erster Mann ebenfalls während einer Kreuzfahrt starb, stellen sie der Dame eine Falle.

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