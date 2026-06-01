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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 145vom 29.06.2026
Tödliche Stunts

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Diagnose: Mord

Folge 145: Tödliche Stunts

46 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Mark, Amanda, C. J. und Dion dürfen bei den Dreharbeiten zu einem Western zusehen. Für gefährliche Stunts hat Hauptdarsteller Carl ein Double. Obwohl bei einem dieser Stunts Stuntman Jimmy tödlich verletzt wird, will die Crew die Dreharbeiten fortsetzen. Steve erklärt sich bereit, als Ersatz für Jimmy einzuspringen. Als wenig später auch Carl in Lebensgefahr gerät, wird Mark misstrauisch. Er stellt hinter den Kulissen Nachforschungen an - und kommt einer Drogensache auf die Spur.

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