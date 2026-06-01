Staffel 7Folge 145vom 29.06.2026
Tödliche StuntsJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 145: Tödliche Stunts
46 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
Mark, Amanda, C. J. und Dion dürfen bei den Dreharbeiten zu einem Western zusehen. Für gefährliche Stunts hat Hauptdarsteller Carl ein Double. Obwohl bei einem dieser Stunts Stuntman Jimmy tödlich verletzt wird, will die Crew die Dreharbeiten fortsetzen. Steve erklärt sich bereit, als Ersatz für Jimmy einzuspringen. Als wenig später auch Carl in Lebensgefahr gerät, wird Mark misstrauisch. Er stellt hinter den Kulissen Nachforschungen an - und kommt einer Drogensache auf die Spur.
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television