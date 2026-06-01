Staffel 7Folge 148vom 30.06.2026
Rache per FernbedienungJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 148: Rache per Fernbedienung
46 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12
In Steves neuem Haus werden alle technischen Vorgänge von einem Zentralcomputer gesteuert. Plötzlich kommt es unter anderen Besitzern solcher Häuser zu rätselhaften Todesfällen. Auch Bruce, der Erfinder des Systems, kommt in seinem eigenen Haus um: Er erstickt. Wäre Mara, seine Angestellte, nicht eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit erschienen, hätte er gerettet werden können. Als Krankenschwester Annette Bruces Leiche sieht, kommt ein schrecklicher Verdacht auf ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television