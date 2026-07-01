Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 149vom 01.07.2026
Wasserdichtes Alibi

Wasserdichtes AlibiJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 149: Wasserdichtes Alibi

45 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6

Assistenzarzt Mickey und seine Frau Jill hüten Dr. Mark Sloans Haus. Dort stellt Mickey seine Frau wegen eines Verhältnisses zur Rede. Es kommt zu einer brutalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf Jill ihren Mann schließlich tötet. Mark und Steve finden den Toten. Jill behauptet, zwei Einbrecher seien in das Haus eingedrungen und hätten Mickey getötet. Alle Spuren bestätigen Jills Aussage, doch Mark entdeckt einige Unstimmigkeiten. Er und Steve stellen ihr eine Falle ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Diagnose: Mord
SAT.1 GOLD

Diagnose: Mord

Alle 3 Staffeln und Folgen