Staffel 7Folge 153vom 03.07.2026
Tödliche GameshowJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 153: Tödliche Gameshow
46 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
Der Quizshow-Kandidat Saul Singer wird vom Publikum geliebt und von Quizmaster Drew gehasst, hat er doch schon mehrmals tüchtig abgeräumt. Als Singer auf dem Weg zur nächsten Show verunglückt, landet er bei Dr. Mark Sloan. Auch dieser verfolgt die Sendungen und wird Zeuge, als der Asthmatiker Singer vor laufender Kamera stirbt. Sein Inhalator war leer. Mark glaubt an einen Anschlag, schleust sich als Kandidat in die Sendung ein - und macht eine überraschende Entdeckung.
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television