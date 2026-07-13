Staffel 8Folge 165vom 13.07.2026
Es geschah im KlosterJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 165: Es geschah im Kloster
45 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
In dem Kloster, in das sich Amanda zur Besinnung zurückgezogen hat, wird ein Mann ermordet. Der erste Verdacht fällt auf Pater Dominic, den man über die Leiche gebeugt findet. In Wirklichkeit hatte Pater Dominic den Gärtner Leonard dabei überrascht, als dieser Matthew ausrauben wollte. Leonard legt bei Pater Dominic sofort eine Beichte ab, sodass der Pater, an sein Beichtgeheimnis gebunden, keine Aussage gegen ihn machen kann ...
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Diagnose: Mord
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television