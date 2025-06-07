DialogForum: Under Attack!Jetzt kostenlos streamen
DialogForum
Folge 13: DialogForum: Under Attack!
In den USA, aber auch in weiten Teilen Europas wenden sich Populistinnen und Populisten gegen Demokratie und Medien. Sie setzen falsche Informationen in die Welt, vereiteln Berichterstattung oder schüchtern Journalismus mit Klagen ein. Nicht zuletzt öffentlich-rechtliche Medien stehen im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit. Wie sollen Medien darauf reagieren? Im DialogForum diskutieren im ORF RadioKulturhaus: Sanija Ameti, Co-Präsidentin von "Operation Libero" in der Schweiz, Beata Balogová, slowakische Tageszeitung "SME", Fritz Hausjell, Präsident von "Reporter ohne Grenzen", Thomas Langpaul, Leiter des ORF-Büros Washington, Thomas Laschyk, Gründer von volksverpetzer.de, Lou Lorenz-Dittlbacher, Chefredakteurin von ORF III, Gábor Polyák, Professor an der Eötvös Loránd University, Budapest, Michelle Roverelli, EBU, Robert Seyfriedsberger, Gründer unser-orf.at und Barbara Tóth, Medienressort-Chefin "Falter". Bildquelle: ORF/Thomas Jantzen
