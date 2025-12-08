Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 08.12.2025
59 Min.Folge vom 08.12.2025

Sie galt als Ikone der Eleganz, und ihr Leben wurde zum Stoff moderner Märchen. Ihre Hochzeit mit Prinz Charles wurde zu einem der größten Medienereignisse des 20. Jahrhunderts. Von ihren Geschichten, Intimitäten und Skandalen lebte ein ganzer Zweig der Yellow Press. Der Preis für diese Welt aus Glanz und Glamour war der Verlust nahezu jedes Privatlebens. Die Dokumentation erzählte die Geschichte von Diana Spencer und zeigte, wie sie zur Projektionsfläche für die Hoffnungen und Sehnsüchte einer ganzen Epoche geworden war. Bildquelle: Europe Entertain Me Publishing LTD/Getty Images/Anwar Hussein

