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Diana und Dodi - Die Prinzessin und der Playboy

Diana und Dodi - Die Prinzessin und der Playboy

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 04.06.2026
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Diana und Dodi - Die Prinzessin und der Playboy

Folge 1: Diana und Dodi - Die Prinzessin und der Playboy

44 Min.Folge vom 04.06.2026

Die Geschichte von Prinzessin Dianas erschütterndem Ende wurde x-mal erzählt. Doch im Unfallwagen gab es einen zweiten Passagier, der in jener Nacht ums Leben kam: Dodi Al-Fayed, Dianas Liebhaber. Wer war Dianas letzter Lover? Wie lernten sich die beiden kennen? Wollten die Prinzessin und der Playboy wirklich heiraten? Oder spielten die beiden nur ein gefährliches Spiel vor den Augen der Weltöffentlichkeit? Bildquelle: ORF/ZDF/Stefan Rousseau

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