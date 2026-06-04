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Diana und Dodi - Die Prinzessin und der Playboy
Folge 1: Diana und Dodi - Die Prinzessin und der Playboy
44 Min.Folge vom 04.06.2026
Die Geschichte von Prinzessin Dianas erschütterndem Ende wurde x-mal erzählt. Doch im Unfallwagen gab es einen zweiten Passagier, der in jener Nacht ums Leben kam: Dodi Al-Fayed, Dianas Liebhaber. Wer war Dianas letzter Lover? Wie lernten sich die beiden kennen? Wollten die Prinzessin und der Playboy wirklich heiraten? Oder spielten die beiden nur ein gefährliches Spiel vor den Augen der Weltöffentlichkeit? Bildquelle: ORF/ZDF/Stefan Rousseau
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Diana und Dodi - Die Prinzessin und der Playboy
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Copyrights:© Season 1: ORF 3