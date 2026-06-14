Die Abenteuerchecker: FußballJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuer-Checker Staffel 2
Folge 1: Die Abenteuerchecker: Fußball
Benni und Gucki sind diesmal in der aufregenden Welt des Fußballs unterwegs, um die wichtigsten Fakten rund um die beliebte Sportart unter die Lupe nehmen. Ein besonderes Highlight wartet beim Training der österreichischen Nationalmannschaft. Dort erhalten die Abenteuer-Checker einen interessanten Einblick durch Starspieler David. Außerdem treffen die beiden Alexander, den Kapitän einer Fußballmannschaft aus Mauerbach. Er erklärt ihnen die wichtigsten Regeln, verrät spannende Tricks und zeigt, worauf es auf dem Spielfeld wirklich ankommt. Doch Benni und Gucki merken schnell: Tore zu schießen, ist gar nicht so einfach, wie es bei den Profis aussieht. Bildquelle: ORF/Mabon Film/Wolfgang Auer
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