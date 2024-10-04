Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Jagd nach Buddhas ZahnJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuer des jungen Marco Polo
Folge 11: Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Jagd nach Buddhas Zahn
25 Min.Folge vom 04.10.2024
Marco und seine Freunden konnten Buddhas Zahn sicherstellen. Im Auftrag des Staatsoberhauptes von Burma sollen sie ihn nun sicher nach Ceylon bringen und dort dem König übergeben. Doch kaum in Ceylon angekommen, wird ihn das heilige Relikt abgenommen. Gemeinsam mit Pamu und dessen Elefantenherde verfolgen sie die Diebe durch den Dschungel, in der Hoffnung, den Zahn zurückzubekommen. Bildquelle: ORF/Bavaria
