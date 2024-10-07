Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Die SchlangenbeschwörungJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuer des jungen Marco Polo
Folge 13: Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Die Schlangenbeschwörung
25 Min.Folge vom 07.10.2024
In Delhi angekommen, sind die vier Freunde überwältigt von den vielen Farben und Gerüchen der Stadt. Alle bereiten sich dort auf die Ankunft des Sultans vor. Um nach Kairo weiterreisen zu können, wo sie Shi Las Mutter vermuten, brauchen Marco und seine Freunde dringend Geld. Sie versuchen es zunächst mit Straßenkunst, doch das endet im Chaos. Die junge Schlangenbeschwörerin Sindala sieht aber Potential in Shi Las Schlangenbeschwörungskünsten. Tatsächlich werden ihr diese bald sehr nützlich sein. Bildquelle: ORF/Bavaria
