Die Abenteuer des jungen Marco Polo

Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Die Schlangenbeschwörung

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 07.10.2024
Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Die Schlangenbeschwörung

Folge 13: Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Die Schlangenbeschwörung

25 Min.Folge vom 07.10.2024

In Delhi angekommen, sind die vier Freunde überwältigt von den vielen Farben und Gerüchen der Stadt. Alle bereiten sich dort auf die Ankunft des Sultans vor. Um nach Kairo weiterreisen zu können, wo sie Shi Las Mutter vermuten, brauchen Marco und seine Freunde dringend Geld. Sie versuchen es zunächst mit Straßenkunst, doch das endet im Chaos. Die junge Schlangenbeschwörerin Sindala sieht aber Potential in Shi Las Schlangenbeschwörungskünsten. Tatsächlich werden ihr diese bald sehr nützlich sein. Bildquelle: ORF/Bavaria

