Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Sieben Saris für den König
Die Abenteuer des jungen Marco Polo
Folge 14: Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Sieben Saris für den König
25 Min.Folge vom 08.10.2024
Nach der Rettung des Sultans reisen Marco und seine Freunde mit einer Elefantenkarawane durch Indien. Als eines der Tiere in einer Stadt panisch wird und die wertvollen Saris von Sunna und ihrer Familie zerstört, sehen es Marco und seine Freunde als ihre Pflicht an, Sunna beim Weben neuer Saris zu helfen. Doch die Zeit ist knapp. Es gilt, ein Schiff für die Weiterreise zu erwischen. Bildquelle: ORF/Bavaria
Die Abenteuer des jungen Marco Polo
