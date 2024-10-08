Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Abenteuer des jungen Marco Polo

Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Sieben Saris für den König

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 08.10.2024
Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Sieben Saris für den König

Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Sieben Saris für den KönigJetzt kostenlos streamen

Die Abenteuer des jungen Marco Polo

Folge 14: Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Sieben Saris für den König

25 Min.Folge vom 08.10.2024

Nach der Rettung des Sultans reisen Marco und seine Freunde mit einer Elefantenkarawane durch Indien. Als eines der Tiere in einer Stadt panisch wird und die wertvollen Saris von Sunna und ihrer Familie zerstört, sehen es Marco und seine Freunde als ihre Pflicht an, Sunna beim Weben neuer Saris zu helfen. Doch die Zeit ist knapp. Es gilt, ein Schiff für die Weiterreise zu erwischen. Bildquelle: ORF/Bavaria

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Abenteuer des jungen Marco Polo
ORF Kids
Die Abenteuer des jungen Marco Polo

Die Abenteuer des jungen Marco Polo

Alle 1 Staffeln und Folgen