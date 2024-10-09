Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Abenteuer des jungen Marco Polo

Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Der wilde Hengst

ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 09.10.2024
Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Der wilde Hengst

Die Abenteuer des jungen Marco Polo

Folge 15: Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Der wilde Hengst

25 Min.Folge vom 09.10.2024

Nach einer langen Schiffsreise landen Marco und seine Freunde in Qalhat im Oman. Gleich am Hafen galoppiert ihnen ein wilder, schwarzer Hengst entgegen. Nur Shi La kann ihn beruhigen. Hamal, der Besitzer des Hengstes, ist sehr erleichtert, dass Shi La mit seinem Pferd so gut zurecht kommt. Er selbst hat nämlich ziemlich Angst vor ihm! Hinzu kommt, dass Hamal ein Rennen gewinnen muss, sonst verliert er sein kostbares Pferd an seinen gierigen Nachbarn. Shi La wird zum Jockey, denn nur sie duldet der Hengst auf seinem Rücken. Doch es kommt ganz anders, als Marco, Shi La und Luigi es geplant hatten! Am Ende muss Hamal selbst aufsteigen und das Rennen zu Ende reiten. Wird er seine Angst vor dem wilden Hengst überwinden und das Rennen gewinnen? Bildquelle: ORF/Bavaria

