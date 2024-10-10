Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Über den Dächern von ShibamJetzt kostenlos streamen
Häuser, die an den Wolken kratzen – das haben Marco, Shi La und Luigi noch nie im Leben gesehen! Doch hier in der Stadt Shibam im Jemen kommen sie aus dem Stauen nicht mehr heraus. In Shibam haben die frühen Baumeister die allerersten Hochhäuser der Welt gebaut – echte Wolkenkratzer eben. Auf dem Rücken eines Pferdes, dass Marco, Shi La und Luigi bei einem Rennen gewonnen haben, geht’s hoch oben quer über die Dächer der Stadt – denn die Drei werden von Beduinen verfolgt. Sie wollen ihnen das kostbare Pferd stehlen. Bildquelle: ORF/Bavaria
