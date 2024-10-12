Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Abenteuer des jungen Marco Polo

Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Gefahr am Korallenriff

ORF KidsStaffel 1Folge 18vom 12.10.2024
25 Min.Folge vom 12.10.2024

Marco, Shi La und Luigi kommen am Golf von Aqaba an. Shi La kann es kaum erwarten, endlich ihre verschollene Mutter zu finden! Doch zuvor treffen die drei Freunde auf den jungen Schwammtaucher Faris. In letzter Zeit ist das Tauchen hier sehr gefährlich geworden: Haie sind am Korallenriff aufgetaucht. Hat Abbas, ein Junge aus dem Dorf, die Haie absichtlich angelockt? Erst als er selbst von einem Hai angegriffen wird und Marco, Shi La und Luigi ihr eigenes Leben riskieren, um ihn zu retten, erkennt Abbas, welche Gefahr er heraufbeschworen hat und was wahre Freundschaft ausmacht. Bildquelle: ORF/Bavaria

