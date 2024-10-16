Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Die verrückten ZiegenJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuer des jungen Marco Polo
Folge 21: Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Die verrückten Ziegen
25 Min.Folge vom 16.10.2024
Einen Sack Flöhe zu hüten, wäre wohl leichter als diese verrückten Ziegen! In der afrikanischen Region Kaffa verzweifelt der arme Kaldi beim Einfangen seiner gehörnten Freunde. Marco, Shi La und Luigi versuchen sich daraufhin auch als Ziegenfänger. Sie wollen herausfinden, was die Ziegen so durchdrehen lässt. Ganz nebenbei erfinden sie ein neues Getränk und Kaldi kann seine Ausbildung beim Naturgelehrten Amaniel beginnen. Bildquelle: ORF/Bavaria
