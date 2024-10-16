Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Abenteuer des jungen Marco Polo

ORF KidsStaffel 1Folge 21vom 16.10.2024
25 Min.Folge vom 16.10.2024

Einen Sack Flöhe zu hüten, wäre wohl leichter als diese verrückten Ziegen! In der afrikanischen Region Kaffa verzweifelt der arme Kaldi beim Einfangen seiner gehörnten Freunde. Marco, Shi La und Luigi versuchen sich daraufhin auch als Ziegenfänger. Sie wollen herausfinden, was die Ziegen so durchdrehen lässt. Ganz nebenbei erfinden sie ein neues Getränk und Kaldi kann seine Ausbildung beim Naturgelehrten Amaniel beginnen. Bildquelle: ORF/Bavaria

