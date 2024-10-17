Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Abenteuer des jungen Marco Polo

Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Schlittenfahrt auf dem Kilimandscharo

ORF KidsStaffel 1Folge 22vom 17.10.2024
Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Schlittenfahrt auf dem Kilimandscharo

Folge 22: Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Schlittenfahrt auf dem Kilimandscharo

25 Min.Folge vom 17.10.2024

Marco, Shi La und Luigi haben sich mitten in Afrika verlaufen. Da treffen sie am Fuße des Berges Kilimandscharo den berühmten Kartenmacher Al-Idrisi. Er will den Berg besteigen, um zu beweisen, dass die Erde rund ist. Luigi bietet an, falls DAS stimmen sollte, seine eigenen Schuhe aufzuessen. Denn natürlich ist doch die Erde eine Scheibe … oder … naja, wer weiß! Meister Al-Idrisi braucht jedenfalls Hilfe beim Aufstieg, denn er fürchtet sich vor der berüchtigten Höhenkrankheit. Marco, Shi La und Luigi wollen natürlich helfen. Vielleicht kommen sie durchs Bergklettern sogar noch schneller nach Madagaskar, als unten um den Berg herum zu laufen. Denn schließlich vermuten sie in Madagaskar Shi Las verschollene Mutter in den Händen von Piraten. Bildquelle: ORF/Bavaria

