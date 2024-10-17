Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Schlittenfahrt auf dem KilimandscharoJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuer des jungen Marco Polo
Folge 22: Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Schlittenfahrt auf dem Kilimandscharo
Marco, Shi La und Luigi haben sich mitten in Afrika verlaufen. Da treffen sie am Fuße des Berges Kilimandscharo den berühmten Kartenmacher Al-Idrisi. Er will den Berg besteigen, um zu beweisen, dass die Erde rund ist. Luigi bietet an, falls DAS stimmen sollte, seine eigenen Schuhe aufzuessen. Denn natürlich ist doch die Erde eine Scheibe … oder … naja, wer weiß! Meister Al-Idrisi braucht jedenfalls Hilfe beim Aufstieg, denn er fürchtet sich vor der berüchtigten Höhenkrankheit. Marco, Shi La und Luigi wollen natürlich helfen. Vielleicht kommen sie durchs Bergklettern sogar noch schneller nach Madagaskar, als unten um den Berg herum zu laufen. Denn schließlich vermuten sie in Madagaskar Shi Las verschollene Mutter in den Händen von Piraten. Bildquelle: ORF/Bavaria
