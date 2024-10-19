Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Die verschollene GoldmineJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuer des jungen Marco Polo
Folge 24: Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Die verschollene Goldmine
25 Min.Folge vom 19.10.2024
Es heißt, die Miene des Königs Salomon beherberge einen riesigen Schatz. Sie soll sich irgendwo am Sambesi-Fluss befinden. Dort sind Marco, Shi La und Luigi gerade unterwegs. Sie wollen nach Madagaskar, um Shi Las Mutter vor Piraten zu retten. Zu ihrer Überraschung stoßen sie auf einen alten Bekannten: Raffuzio, ein gieriger Händler, der einst versuchte, den Besitz der Familie Polo an sich zu reißen. Bildquelle: ORF/Bavaria
Die Abenteuer des jungen Marco Polo
