Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Abenteuer in der DrachenbuchtJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuer des jungen Marco Polo
Folge 4: Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Abenteuer in der Drachenbucht
So ein Pech! Shi Las verschollene Mutter ist schon vor langer Zeit aus Hangzhou weggezogen und hat sich auf den Weg ins weit entfernte Java gemacht. Nachdem sich die erste Enttäuschung gelegt hat, sind Marco, Shi La, Luigi und Fledermaus Fu Fu aber sofort bereit, weiter zu ziehen. Auf dem Weg nach Java stranden die Vier in der Ha Long Bucht. Schlimm genug. Aber es kommt noch schlimmer. Eine Banditen-Bande treibt dort ihr Unwesen und quetscht das Allerletzte aus den armen Dorfbewohnern heraus. Marco und seine Freunde beschließen sofort zu helfen. Ein großer Drache, der seit Jahrhunderten die Bucht beschützt, soll die Verbrecher in die Flucht schlagen. Um den Drachen zu zähmen, haben Marco, seine Freunde und die Dorfbewohner eine Menge zu tun. Und regnen darf es auch auf keinen Fall – das würde alles zunichte machen. Bildquelle: ORF/Bavaria
