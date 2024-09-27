Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 27.09.2024
25 Min.Folge vom 27.09.2024

Im Königreich der Champa, dem heutigen Vietnam, treffen Marco, Shi La und Luigi den jungen Goldgräber Niong. Er hat seine Familie verlassen, um reich zu werden. Doch statt Reichtum herrschen in der Goldgräberstadt Hunger und Verzweiflung. Niong traut sich nun nicht, mit leeren Händen nach Hause zurückzukehren. Gleichzeitig braucht Niongs Familie dringend Hilfe auf ihrer Reisfarm. Doch Marco hat wie immer einen Plan! Wird seine rettende Idee die grimmigen Goldgräber milde stimmen? Und wird sich Niong mit seiner Familie wieder versöhnen, nachdem er so lange fort war? Bildquelle: ORF/Bavaria

