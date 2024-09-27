Die Abenteuer des jungen Marco Polo: GoldrauschJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuer des jungen Marco Polo
Folge 5: Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Goldrausch
25 Min.Folge vom 27.09.2024
Im Königreich der Champa, dem heutigen Vietnam, treffen Marco, Shi La und Luigi den jungen Goldgräber Niong. Er hat seine Familie verlassen, um reich zu werden. Doch statt Reichtum herrschen in der Goldgräberstadt Hunger und Verzweiflung. Niong traut sich nun nicht, mit leeren Händen nach Hause zurückzukehren. Gleichzeitig braucht Niongs Familie dringend Hilfe auf ihrer Reisfarm. Doch Marco hat wie immer einen Plan! Wird seine rettende Idee die grimmigen Goldgräber milde stimmen? Und wird sich Niong mit seiner Familie wieder versöhnen, nachdem er so lange fort war? Bildquelle: ORF/Bavaria
Altersfreigabe:
0