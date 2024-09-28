Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Abenteuer des jungen Marco Polo

ORF Kids
Staffel 1
Folge 6
vom 28.09.2024
Folge vom 28.09.2024

Auf der Suche nach Shi Las Mutter kommen Marco und seine Freunde in die Tempelstadt Angkor Wat. Dort machen sie die Bekanntschaft von zwei Burschen, die in die Fußstapfen ihrer stolzen Väter treten sollen. Doch beide haben ganz anderer Begabungen: Der Steinmetz-Sohn wäre viel lieber Koch und der Sohn des Koch wäre lieber ein Steinmetz. Ein Rollentausch bringt Erleichterung. Bald schon aber droht der Schwindel aufzufliegen. Bildquelle: ORF/Bavaria

