Die Abenteuer des jungen Marco Polo

Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Der wütende Berg

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 30.09.2024
25 Min.Folge vom 30.09.2024

Marco, Shi La und Luigi kommen endlich auf Java an. Doch hier herrscht blanke Panik! Unsere Helden wollen rauf auf die Insel, alle anderen wollen runter von der Insel! Der große Berg ist wütend geworden und grummelt bedrohlich! Aber Marco, Shi La und Luigi müssen so schnell wie möglich zum Königspalast. Denn dort soll sich Shi Las Mutter aufhalten. Trotz des drohenden Vulkanausbruches schaffen es Marco, Shi La und Luigi zum Palast. Doch alles kommt ganz anders! Als der König erfährt, dass Shi La die Tochter der berühmten Sängerin Shama ist, will er sie in „Singe-Haft“ nehmen. Er verlangt, dass sie an seinem Hof bleiben und den Vulkan mit ihrem Gesang beruhigen soll. Shi La versucht ihr Bestes – doch scheinbar hat das Gesangstalent eine Generation übersprungen. Auf wundersame Weise gibt sich der Berg dennoch Shi Las Sangeskünsten geschlagen und verstummt! Lässt der König Marco und seine Freunde nun ziehen? Shi Las Mutter soll nach Malakka weitergereist sein. Das ist so weit weg! Bildquelle: ORF/Bavaria

