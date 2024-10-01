Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Piratenangriff auf MalakkaJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuer des jungen Marco Polo
Folge 8: Die Abenteuer des jungen Marco Polo: Piratenangriff auf Malakka
25 Min.Folge vom 01.10.2024
Gerüchten zufolge soll sich Shi Las Mutter auf Malakka befinden. Als sich Marco und seine Freunde mit dem Schiff dorthin begeben wollen, greifen Piraten sie an und sie müssen das schwer beschädigte Schiff verlassen. Die Weiterreise könnte sich über Wochen hinziehen, würde ihnen nicht ein mutiges Mädchen zu Hilfe eilen. Mit ihrem kleinen Boot will sie die Freunde nach Malakka bringen. Doch noch sind die Piraten in der Nähe und die Zeit der Monsune bricht gerade an. Es drohen schwere Stürme. Bildquelle: ORF/Bavaria
