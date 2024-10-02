Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 02.10.2024
25 Min.Folge vom 02.10.2024

Marco und seine Freunde kommen mit dem Schiff auf dem Meer kein Stück voran. Denn es herrscht totale Windstille. Shi La ist schon ganz verzweifelt. Da bringt Luigis Kühlgerät gegen die Hitze Marco auf die Idee, mithilfe eines Ventilators selbst Wind zu erzeugen. Als das Schiff daraufhin tatsächlich Fahrt aufnimmt, zieht jedoch ein Unwetter auf. Zu allem Überfluss greifen außerdem Piraten an. Bildquelle: ORF/Bavaria

