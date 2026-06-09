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Die Adria

Zwischen Triest und Comacchio

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 09.06.2026
Zwischen Triest und Comacchio

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Die Adria

Folge 1: Zwischen Triest und Comacchio

48 Min.Folge vom 09.06.2026

Was für ein Meer! Die Adria ist so vielfältig wie die Kulturen, die sie verbindet. Geheimnisvolle Lagunenlandschaften, kilometerlange Sandstrände und beeindruckende Steilküsten prägen diese einzigartige Naturlandschaft.

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