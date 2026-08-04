Zwischen den Tremiti-Inseln und Santa Maria di LeucaJetzt kostenlos streamen
Die Adria
Folge 5: Zwischen den Tremiti-Inseln und Santa Maria di Leuca
48 Min.Folge vom 04.08.2026
Im Gargano-Nationalpark entfaltet sich eine faszinierende Vielfalt: Die Tremiti-Inseln begeistern mit historischen Schiffswracks und bunten Unterwasserwelten, während die Lagunenlandschaft von Varano mit ihrer reichen Tierwelt und kulinarischen Lösungen für invasive Arten überrascht. Traditionelle Holzkonstruktionen, einzigartige Obstgärten und der südlichste Punkt Apuliens vervollständigen das beeindruckende Panorama dieser Region.
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