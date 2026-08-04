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Die Adria

Zwischen den Tremiti-Inseln und Santa Maria di Leuca

ServusTVStaffel 1Folge 5vom 04.08.2026
Zwischen den Tremiti-Inseln und Santa Maria di Leuca

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Die Adria

Folge 5: Zwischen den Tremiti-Inseln und Santa Maria di Leuca

48 Min.Folge vom 04.08.2026

Im Gargano-Nationalpark entfaltet sich eine faszinierende Vielfalt: Die Tremiti-Inseln begeistern mit historischen Schiffswracks und bunten Unterwasserwelten, während die Lagunenlandschaft von Varano mit ihrer reichen Tierwelt und kulinarischen Lösungen für invasive Arten überrascht. Traditionelle Holzkonstruktionen, einzigartige Obstgärten und der südlichste Punkt Apuliens vervollständigen das beeindruckende Panorama dieser Region.

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